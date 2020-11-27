Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль днем 27 ноября продолжает выравнивать свои позиции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар стоит 76,21 руб. и может торговаться далее в пределах 76−77 руб. — все ровно так, как и должно было быть. Евро подрос до 90,89 руб. и сохраняет за собой рамки проторгованного коридора 90−92 руб.

Как видно, валютная секция, получив максимум новостей и катализаторов на уходящей неделе, все же адекватно оценила конъюнктуру и в конечном счете выровняла курсы валют.

Сейчас цена доллара и евро совершенно адекватна сложившейся ситуации. Нефть подрастает, негативного фона в адрес России пока не появилось.

Это значит, что очередные всплески оптимизма у участников рынка могут появиться и на исходе осени, и в начале декабря.

Фундаментально для российских монетарных властей укрепление рубля на фоне бюджетного дефицита не так уж и выгодно.

Слабый рубль и дорожающая нефть — хороший подарок и для экспортеров сырья, металлов и энергоресурсов», — считает эксперт.

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