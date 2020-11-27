Москва, , 15:48 — REGNUM По итогам октября 2020 года российские автолюбители купили 112 новых электромобилей, что в 3,1 раза больше, чем в октябре 2019 года, когда было куплено 36 электрокаров. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, реализация электрокаров растет четвертый месяц подряд в России. Так, в июле продажи электромобилей выросли на 17%, в августе рост составил 62%, а в сентябре продажи увеличились в четыре раза.

Главным «локомотивом» на рынке электрических машин в прошлом месяце была модель Audi e-tron. Порядка 30% продаж на российском рынке электромобилей пришлось именно на этот кроссовер. Всего же за месяц дилеры продали 33 экземпляра e-tron.

Кроме того, значительный рост в октябре показали модели Tesla. Tesla Model 3 была продана в количестве 27 единиц — рост в 5,4 раза. Tesla Model X приобрели 23 человека, что в 3,8 раза больше, чем год назад.

Также в пятерку самых продаваемых новых электрокаров попали Nissan Leaf (11 ед.) и Tesla Model S (6 ед.).

Напомним, «Туламашзавод» (ТМЗ) запатентовал внешний вид компактного электрического грузовика «Муравей». Электрокар назвали в честь советского трехколесного мотороллера с грузовой кабиной, который ранее собирался на этом заводе.

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