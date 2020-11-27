Улан-Батор, , 15:40 — REGNUM Более 54% предприятий, которые участвовали в опросе проведенном Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, остались без доходов из-за ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщил президент Национальной торгово-промышленной палаты Отгондаваагийн Амартувшин.

В поле. Монголия

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В опросе, проведенном в онлайн-формате, участвовали более 3000 предприятий, 27% из них работали в сфере услуг. Исследование показало, что пандемия коронавируса в наименьшей степени повлияла на сектор информационных технологий, а в наибольшей — на туризм и образование. Около 60% опрошенных предприятий во время пандемии полностью остановили работу, а 10% перешли на удаленную работу.

Горнорудная отрасль, сфера информационных технологий и система здравохранения работают в обычном режиме. Более 80% предприятий сталкиваются с трудностями и заявляют, что они смогут выплачивать работникам зарплату до 3 месяцев, но дальше возможности обеспечить непрерывную деятельность нет. Более 70% индивидуальных предпринимателей осталось без доходов.

Если режим строгого карантина продолжится до 31 декабря, то 432 тысяч человек в Монголии потеряют работу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM в связи с началом распространения коронавируса внутри страны с 11 ноября в Монголии действует строгий режим карантина. По всей стране закрыты торговые центры, учреждения сферы услуг, вузы и школы перешли на дистанционное обучение. Карантин действует до 1 декабря, минздрав предложил продлить срок ограничений, окончательного решения пока нет.

На 27 ноября количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Монголии достигло 738. Выздоровело 347 человек.