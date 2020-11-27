Ханты-Мансийск, 27 ноября 2020, 15:34 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в думе ХМАО пояснили, почему воздержались от голосования за бюджет 2021 года и плановые 2022−2023 годы. Их позицию опубликовала пресс-служба регионального партийного отделения.
Парламентариев, в основном, не устроил объём дефицита бюджета в 2021 году, а также предоставление нефтяным компаниям большого количества льгот, в том числе, на их взгляд, неэффективных.
Кроме того, он просил обратить внимание на межбюджетные взаимоотношения с муниципалитетами ХМАО, у которых отсутствуют резервные фонды.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Югры на 2021 год сформированы на основе сценарных условий базового варианта прогноза социально-экономического развития региона, умеренного ослабления рубля и консервативной динамики цен на нефть. Доходы бюджета ХМАО на 2021 год сформированы в сумме 223,9 млрд рублей, расходы — 260 млрд рублей, дефицит — около 36 млрд рублей. Основной финансовый документ Югры на 2021 год был принят в двух чтениях.
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