Подгорица, , 15:14 — REGNUM Черногорская государственная авиакомпания Montenegro Airlines (MA) не получала платежей из госбюджета с 31 августа, работает с трудностями, работники не получили зарплату за октябрь, а компания имеет задолженность за самолеты и другие обязательства перед поставщиками. Об этом изданию Vijesti сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания Montenegro Airlines (сс) Aero Icarus

Применение специального закона (lex specialis) по финансированию авиакомпании было остановлено, и, по оценкам компании, она не может выжить без постоянной госпомощи.

Авиакомпании, чей совокупный убыток составляет около 100 миллионов евро, помогало в течение многих лет государство.