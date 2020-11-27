Волгоград, , 15:21 — REGNUM Движимое имущество АО «Тракторная компания «ВГТЗ» выставлено на открытые торги в Волгограде. В списке два лота, принадлежащих заводу-банкроту на праве собственности и частично находящиеся в залоге у ООО «КТЗ», сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Всероссийской электронной торговой площадки.

Первый лот включает в себя 1424 единицы различного оборудования, включая металлообрабатывающее, комплектующие, инструменты, офисную технику, хозинвентарь, холодильники, оценённые на общую стоимость свыше 151 млн рублей. Вторая позиция в заявке — автомобиль УАЗ-3909 стоимостью 63 тысячи рублей. Потенциальным покупателям покажут имущество по предварительной записи по телефону. Все станки из лота №1 вмонтированы в бетонный пол и требуют демонтажа. Заявки на участие в торгах принимают с 29 ноября 2020 года по 18 января 2021 года. Начальную цену готовы снижать на 10% каждые пять дней.

Волгоградский тракторный завод был построен в 1930 году и назывался тогда Сталинградский тракторный завод имени Ф. Э. Дзержинского. Полностью разрушенный в ходе Сталинградской битвы, был восстановлен в 1944 году. С 2003 года предприятие вошло в структуру ОАО «Агромашхолдинг», которое затем стало частью «Концерна «Тракторные заводы». В конце декабря 2018 года ВГТЗ был признан банкротом.

Читайте ранее в этом сюжете: 70 млрд долгов: тракторному заводу Волгограда не оставили шансов