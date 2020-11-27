Киев, , 15:01 — REGNUM Самый большой на Украине государственный банк — Приватбанк — скоро сменит руководство. С 10 января 2018 года эту должность занимает чешский математик Петр Крумханзл (по украинским законам, чтобы стать главой банка, не обязательно иметь финансовое образование, достаточно любого высшего). Трехлетний срок полномочий Крумханзла истекает в самом начале 2021 года, то есть уже совсем скоро. Источники утверждают, что на Украине твердо намерены с ним попрощаться. По результатам конкурса главой Приватбанка станет другой человек, имя которого сейчас согласовывают.

Приватбанк был национализирован в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко. До этого он принадлежал одному из богатейших людей в стране, олигарху Игорю Коломойскому. После национализации в банк пришлось влить около 5,5 млрд долларов США, чтобы спасти его от банкротства. Коломойский и его партнеры подали на государство множество судебных исков на Украине и за ее пределами.

В 2019 году, когда президентом Украины при активной поддержке Коломойского стал молодой артист Владимир Зеленский, олигарх сделал ряд заявлений о Приватбанке. Коломойский говорил, что отстоит свои права в судах, и что национализация была политическим преследованием со стороны Порошенко.

Продолжающиеся суды Приватбанка с Коломойским раздражают новую украинскую власть. Сразу после победы Зеленского люди из его окружения заговорили о том, что нужно искать компромисс с прежними собственниками Приватбанка, а бывший адвокат Коломойского стал главой администрации президента. Под давлением МВФ Зеленскому и его окружению быстро пришлось замолчать, но осадок остался. К тому же Петра Крумханзла не считают успешным или опытным банкиром. На Украине у него устойчивая репутация «западного фантазера» и слабого менеджера.

Однако это не значит, что главой Приватбанка после Крумханзла обязательно будет человек Коломойского: Киев мечтает договориться с МВФ и получить долгожданный кредит. Тем не менее, откровенную креатуру Запада, скорее всего, тоже не пустят руководить крупнейшим банком в стране.