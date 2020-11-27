Самара, , 15:18 — REGNUM Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2021 году установили в Самарской области. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано 27 ноября на сайте правительства региона.

Капитальный ремонт дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно документу, размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для домов до пяти этажей включительно устанавливается в размере 6,63 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры.

Отмечается, что для многоквартирных домов выше пяти этажей размер взноса составит 7,62 рубля за один кв. метр общей площади квартиры.

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