Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM Доходная часть в проекте бюджета Свердловской области на 2021 год увеличилась по итогам заседаний согласительной комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Регион получит дополнительно 16,6 млрд рублей по целевым трансфертам, уточнили в представительном органе власти. Доходы ожидаются на уровне более 278,2 млрд рублей, расходы — около 318,8 млрд (было 299,8 млрд рублей).

Новые средства пойдут на финансирование здравоохранения, сельского хозяйства, газификацию территорий и строительство очистных сооружений.

Как сообщила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, комитеты представительного органа рассмотрят проект бюджета во втором и третьем чтении в первую неделю декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге одобрили на публичных слушаниях проект городского бюджета на 2021 и плановый период 2022—2023 годы.

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