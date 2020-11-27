Осло, , 14:37 — REGNUM Закрытие металлургического комбината в городе Никель Мурманской области — это российский рождественский подарок Норвегии, сообщает издание NRK.

«Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие-многие десятилетия. Это прекрасно», — сказал один из экоактивистов Томас Нильсен.

По словам специалистов, ранее металлургический комбинат уже снижал объем выбросов, что дало положительный эффект.

Руководство предприятия сообщает, что из-за остановки производства многих работников переведут в Мончегорск, где применяется более современное оборудование. Местные власти пообещали, что создадут новые рабочие места и будут развивать в Никеле туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Норильский никель» планирует увеличить контейнерный грузопоток через порт Архангельск.

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