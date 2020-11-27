Краснодар, , 14:35 — REGNUM В Краснодарском крае в 2020 году планируют ввести в строй 4,1 млн кв. м жилья. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края, заявил 27 ноября в ходе селекторного совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На данный момент строительные организации края уже сдали 3,2 млн кв. м жилья. Из общего объёма 35% возводится с применением эскроу-счетов.

«В целом ситуация по жилью в крае стабильная — хорошо идете по расселению аварийного жилья, что касается дольщиков, то региону необходимо держать ситуацию на контроле и плотно работать с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства», — сказал Хуснуллин.

По данным Росстата, в 2019 году в Краснодарском крае было построено 4,47 млн кв. м жилья.

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