Москва, , 14:52 — REGNUM В октябре 2020 года российские автолюбители приобрели 6 тыс. новых авто с использованием кредитных предложений KIA Finance. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Всего же по итогам января — октября текущего года кредитами KIA Finance и банков-партнеров воспользовались более 54 тыс. человек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период год назад.

Чаще всего кредитными предложениями KIA Finance пользовались клиенты, покупавшие KIA Rio. На этот автомобиль приходится около 40% от всего числа кредитных договоров.

В общей сложности в прошлом месяце дилеры KIA в России продали 21 217 автомобилей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что это максимальный результат продаж за все время реализации машин KIA в стране.

Напомним, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер автокредита в РФ достиг 843,3 тыс. рублей. Это на 11,5% больше, чем в предыдущем квартале.

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