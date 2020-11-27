Москва, , 14:29 — REGNUM Если судить по ответам российских граждан в зависимости от категории, большинство опрошенных считают комфортным размер пенсии, составляющий около 60% своих сегодняшних зарплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Это не результат реальной оценки потребностей, а, скорее, психологический феномен. В реальности же потребности человека на пенсии оказываются существенно скромнее.

Это связано и с меньшими расходами на одежду и питание, и со снижением расходов на транспорт. Хотя, конечно, на избыток денег ещё никто никогда не жаловался, и хотелось, чтобы достойный размер пенсии по старости, стал реальностью

Вместе с тем, очевидно, что реальные пенсионные доходы всех опрошенных составят существенно меньше, чем они указали в качестве желаемых (и это мы ещё не берем поправку на инфляцию, которая к моменту выхода опрошенных на пенсию снизит покупательную способность заявленных сумм).

Так что каждому стоит задуматься о самостоятельном формировании накоплений, которые должны обеспечить ему безбедную старость. Для граждан с высокими текущими доходами это проще — есть что инвестировать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России определили размер пенсии, которая позволит им вести комфортный образ жизни в старости. Суммы варьируются от 30 до 50 тыс. рублей в зависимости от специальности.

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