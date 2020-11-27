Душанбе, , 14:28 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года в Таджикистане выплатили пенсии и пособия на сумму 2 млрд сомони ($177 млн). Об этом заявили в агентстве по статистике при президенте республики.

По данным министерства финансов, в 2020 года на социальную защиту и социальное страхование планировалось направить 3,9 млрд сомони ($345 млн), что на 6,4% больше, чем в январе—октябре 2019 года. На долю данных расходов приходится 14,8% от общего объема расходов бюджета.

Напомним, 1 сентября в Таджикистане индексировали социальные выплаты. Трудовые пенсии выросли на 15%, пенсии инвалидов — на 50%. Все остальные социальные выплаты проиндексированы на 8%.

Согласно законодательству Таджикистана, пенсии индексируются, когда индекс потребительских цен превысит 6% с момента предыдущей индексации.

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