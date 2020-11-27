Нальчик, , 14:21 — REGNUM Курорты Северного Кавказа в текущем году пользуются особой популярностью в новогодние каникулы. На многих из них забронировано почти 100% отелей. Лидером среди субъектов СКФО стала Кабардино-Балкария.

По словам пресс-секретаря министерства курортов и туризма КБР Ольги Погребняк, часть отелей заблаговременно открыли бронирование на новогодние праздники, а часть совсем недавно, и заполняемость мест размещения уже приближается к 100%, пишет «Интерфакс».

По данным пресс-службы главы Кабардино-Балкарии, республика лидирует среди соседей по округу по приросту числа бронирований отелей за последние 30 дней. По сравнению с прошлым годом, темпы выше в 3,5 раза. Согласно статистике портала Travelline, второе место по числу броней получил Алтайский край, а курорты Карачаево-Черкесии и Ставрополья заняли 3 и 4 места.