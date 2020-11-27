Киев, 27 ноября 2020, 14:30 — REGNUM Власти Украины могут спокойно вводить карантин, поскольку экономика Украины развалится в любом случае. Об этом заявил экономист Александр Охрименко 27 ноября в эфире телеканала 112.ua.
По мнению Охрименко, введение жёсткого карантина в конце 2020 года ударит по экономике Украины сильнее, чем весенний карантин.
По его оценке, потеряв декабрь, украинская торговля не сможет восстановиться в течение полугода.
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Напомним, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан призвал власти Украины ввести во всей стране жёсткий карантин, заявив, что полумера в виде «карантина выходного дня» показала свою неэффективность.
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