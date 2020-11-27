Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Петербургский парламент в декабре 2020 года рассмотрит законопроект о приватизации ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» — одного из крупнейших петербургских энергетических предприятий. Документ в Заксобрание внес губернатор Александр Беглов. Сама приватизация запланирована на лето 2021 года, сообщили ИА REGNUM в компании.

Из ГУП «ТЭК СПб» сделают акционерное общество путем внесения госимущества в качестве вклада в уставный капитал. Реорганизация начнется после того, как комитет имущественных отношений Смольного документально определится с условиями приватизации.

Затем Банк России должен будет принять решение о выпуске акций, последует размещение этих акций в виде приобретения их Петербургом в лице комитета имущественных отношений. Таким образом, после приватизации «ТЭК» останется в собственности города.

«Петербург как единственный акционер сможет получать дивиденды по акциям. Новая форма собственности повысит конкурентоспособность и эффективность управления предприятием, устранит сложности при решении имущественных и земельных вопросов, что в целом положительно скажется на экономике региона, повысит эффективность ее функционирования. В частности, предприятие сможет оперативно и эффективно распоряжаться имуществом для целей реконструкции объектов теплоэнергетической инфраструктуры», — утверждают в ГУП «ТЭК СПб».

Сейчас же любые манипуляции с ним сопровождаются длительным согласованием в ряде инстанций, а приватизация позволит сократить сроки согласований, например, для строительства новых котельных на месте существующих, отмечают энергетики.

«Приватизация также не отразится на тарифах на тепло и горячую воду для потребителей, так как закон о тарифном регулировании не привязан к форме собственности предприятия. Темп роста тарифов установлен на федеральном уровне, сейчас он исчисляется цифрами меньше инфляции. Качество теплоснабжения не изменится, и будет соответствовать всем нормативным требованиям», — подчеркнули в ГУП «ТЭК СПб».

Как сообщало ИА REGNUM, к январю 2025 года большинство петербургских унитарных предприятий должны исчезнуть, этого требует федеральное законодательство для всех конкретных рынков. С петербургскими ГУПами и необоснованными преференциями, которые они получают на рынке, долгое время борется городское управление ФАС.

Согласно имеющемуся плану, к 2025 году в Петербурге продолжат функционировать за счет бюджетных средств лишь ГУП «Водоканал», ГУП «Петербургский метрополитен» и ГУП «АТС Смольного». Остальные же должны изменить организационно-правовую форму.

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