Москва, , 14:13 — REGNUM В пятницу, 27 ноября, стартовали финальные испытания всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Масштабный конкурс для IT-специалистов соберет 304 команды из более чем из 70 регионов России. За 48 часов им предстоит создать работающие прототипы цифровых продуктов.

В этом году в конкурсных соревнованиях «Цифрового прорыва» приняли участие более 45,5 тысяч специалистов — программистов, дизайнеров, маркетологов, менеджеров, аналитиков. В эти выходные лучшим из них предстоит создать работающие прототипы цифровых продуктов.

«География проекта очень обширная — мы охватили все регионы России, вовлекли в проект более 93 000 человек. 45,5 тысяч из них приняли участие непосредственно в соревнованиях. 1462 команды уже решили 82 кейса и предложили 947 прикладных IT-решений, а в онлайн-чемпионате по машинному обучению для индивидуальных специалистов было создано 4415 решений. Сегодня стартует долгожданный финал «Цифрового прорыва». В рамках 48-часового онлайн-хакатона лучшие из лучших будут бороться за главный приз. В финале примут участие 304 команды IT-специалистов более чем из 70 регионов России. По итогам онлайн-хакатона лучшие IT-команды разделят между собой призовой фонд 22,5 миллиона рублей, а также смогут попасть на Гранд-финал в Москве. Там у них будет возможность лично представить свой проект топ-менеджерам крупнейших корпораций и руководителям ведомств и заключить договоренности о будущем своего продукта. Имена победителей мы объявим в воскресенье, 29 ноября, в прямом эфире», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что «в топ-5 регионов по числу финалистов вошли Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Московская область». «Для решающего соревнования мы вместе с партнерами подготовили 15 уникальных, но очень непростых кейсов. Среди направлений — здравоохранение, электроэнергетика, работа с государственными данными, цифровизация городского хозяйства, образование и наука», — добавил Алексей Комиссаров.

Успешно пройти конкурсные испытания финалистам помогут более 100 трекеров и 300 IT и бизнес-экспертов. По итогам финала будут выбраны 45 команд-победителей — по три в каждом из 15 кейсовых заданий.

«В рамках финала командам предстоит создать IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий. Ряд задач связан с оптимизацией бизнес-процессов с использованием цифровых ассистентов, есть задания по распознаванию речи, музыкальных треков, лингвистическому анализу текста. Решения каждого из кейсов могут оказать значительное влияние на развитие российского IT-рынка» — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Кейсы для финалистов предоставили партнеры конкурса — Госкорпорация «Росатом», ПАО Сбербанк, ПАО «Россети», Mail.ru Group, АО «Почта России» и другие крупнейшие корпорации, а также федеральные ведомства — в том числе Министерство энергетики РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и МВД России.

«Мы выражаем большую благодарность всем командам, которые проявили интерес к кейсам «Почты России» на региональных этапах и финале и приняли участие в нашей трансформации, в улучшении качества оказания услуг для каждого жителя нашей страны. Вместе с вами мы меняем нашу страну, реализуя действительно прорывные и креативные цифровые решения» — прокомментировал руководитель отдела инновационного развития АО «Почта России» Тимур Мяльдзин.

Специально для самых юных участников организаторы совместно с Кружковым движением НТИ подготовили кейс, не уступающий по сложности «взрослым» задачам. 17 командам школьников 14−17 лет предстоит разработать сервис, который поможет пользователям эффективно находить программное обеспечение под разные задачи. Они будут соревноваться с победителями Олимпиады НТИ. Участники, которые займут призовые места, автоматически попадут в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ. Ее победители получат 100 баллов к одному из предметов ЕГЭ или смогут поступить в вуз без вступительных экзаменов (по решению вуза).

Перед стартом финала в прямом эфире прошла пресс-конференция с участием первых лиц федеральных министерств, партнеров и организаторов конкурса. Участники обсудили особенности цифровизации регионов и их кадровой потенциал, лучшие цифровые решения участников конкурса, их внедрение. На мероприятии представили результаты отборочных этапов проекта и рассказали об особенностях финала конкурса. На хакатонах «Цифрового прорыва» в этом сезоне было создано 947 прототипов IT-продуктов. Еще 4415 решений ML-задач (задачи на основе технологии машинного обучения) представили участники онлайн-чемпионата для индивидуальных специалистов.

Чтобы зрители со всей страны могли почувствовать атмосферу финала, все три дня онлайн-телевидение «Цифрового прорыва» будет вещать круглосуточно, на 11 часовых поясов. Все желающие смогут наблюдать за рождением инноваций и насыщенной прикладной деловой программой.

Победители финального соревнования получат приглашения на Гранд-финал, который состоится с 7 по 8 декабря в Москве. В эксклюзивной атмосфере пройдут финальные питчи созданных цифровых продуктов и модерируемые переговоры о дальнейшем сотрудничестве, а также награждение лучших команд денежными призами и подарками от партнеров.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнер конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».