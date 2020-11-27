Ярославль, , 14:12 — REGNUM Мэрия Ярославля продала на торгах помещения, в которых располагалось одно из подразделений департамента финансов. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Здание на улице Андропова в Ярославле

Помещения на улице Андропова, 27/19 общей площадью 778 метров продано за 50,4 млн рублей. Сотрудники депфина переедут в бывшее здание администрации Кировского района на улице Республиканской.

В торгах принимали участие четыре предпринимателя, наибольшую сумму предложила ярославская предпринимательница Инесса Зайцева. Согласно открытым данным, основной вид деятельности ИП Зайцевой — управление недвижимостью.

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