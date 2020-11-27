Москва, , 14:14 — REGNUM В октябре 2020 года выручка российских дилеров с продажи кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) выросла по сравнению с сентябрём на 24,1 млрд рублей — с 133,3 до 157,4 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Отмечается, что за первые десять месяцев нынешнего года выручка автодилеров в России с продаж SUV составила 1,17 трлн рублей.

На первом месте по выручке среди кроссоверов и внедорожников в октябре оказалась модель Toyota RAV4. Это авто было приобретено автолюбителями в количестве 3945 экземпляров на сумму почти 9 млрд рублей.

На втором месте рейтинга оказалась Hyundai Creta с результатом в 8,7 млрд рублей, полученных с продажи 7203 экземпляров. Третье место в списке заняла модель Skoda Kodiaq (3698 ед.; 7,4 млрд рублей).

Пятёрку лидеров замыкают автомобили Volkswagen Tiguan (3451 ед.; 6,6 млрд рублей) и Mercedes-Benz GLE-Класса (1099 ед.; 6,5 млрд рублей).

Напомним, в сентябре текущего года в РФ самой доходной маркой машины сегмента SUV стал бренд Hyundai. За месяц российские автолюбители приобрели автомобилей компании Hyundai на общую сумму 15,04 млрд рублей.

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