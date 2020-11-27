Нальчик, , 14:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2021 году запланировано повышение зарплат бюджетникам. На эти цели в республиканском бюджете заложено 6,2 млн рублей, сообщили в минфине региона. Сумма повышения составит 3%. На столько будут увеличены оклады работников, получающих их из средств регионального бюджета.

Напомним, с 4 сентября 2020 года были повышены на 3% должностные оклады федеральным госслужащим. Правительство Кабардино-Балкарии решило уравнять сумму повышения и для местных чиновников и бюджетников.

«Последняя индексация размеров должностных окладов была произведена 29 ноября 2019 года на 4,3% с 1 декабря 2019 года и, учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения соцгарантий, проектом распоряжения правительства КБР сейчас предусматривается увеличение размера должностных окладов с 1 декабря 2020 года на 3%», — цитирует ТАСС главу минтруда региона Алима Асанова.

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