Стокгольм, , 14:14 — REGNUM Крупные пакеты государственной поддержки уменьшили ущерб, нанесённый шведской экономике в результате разразившейся пандемии коронавирусной инфекции. Однако в стране назревает новая проблема: граждане берут кредиты, выплатить которые они, возможно, не смогут. Об этом в своем последнем отчёте предупредило Управление финансового и страхового надзора Швеции.

«Исключительные меры поддержки правительства» во время пандемии коронавируса сгладили финансовые трудности банковской системы. Это также позволило снизить уровень колебаний на финансовом рынке», — сообщает надзорное ведомство.

Рост цен на жилье в Швеции является хорошим стимулом для развития экономики. В то же время низкие процентные ставки и другие меры поддержки могут привести к тому, что компании и шведские домохозяйства станут более склонными к риску и будут брать слишком большие займы.

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По словам генерального директора ведомства Эрика Тедеена, если у граждан Швеции сохранится высокая задолженность по платежам, это закладывает «высокие риски» на будущее.

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