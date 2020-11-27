Калуга, , 13:56 — REGNUM Проект бюджета Калуги на 2021 год был рассмотрен сегодня, 27 ноября, на публичных слушаниях под председательством руководителя бюджетного комитета Городской думы Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в слушаниях приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы и жители города.

Около 13 млрд руб. составят доходы бюджета Калуги в 2021 году Пресс-служба Городской думы Калуги

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 12 млрд 771 млн рублей, безвозмездные поступления составят 7 млрд 953 млн руб. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 13 млрд 121 млн руб. Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн руб.

Бюджет сохраняет свою социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу запланированы в объеме 9,3 млрд руб. — 71,3% от общего объема расходов. На финансирование системы образования города будет выделено более 5 млрд руб., на меры социальной поддержки граждан — свыше 2,5 млрд руб., на развитие культуры и искусства — 688 млн руб., на развитие физической культуры и спорта — 360 млн руб., на реализацию программы «Семья и дети» — 205,7 млн руб.

Около 13 млрд руб. составят доходы бюджета Калуги в 2021 году Пресс-служба Городской думы Калуги

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда выделяется 181,2 млн руб., на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов из муниципального бюджета будет направлено 235,6 млн руб. На реализацию программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 млрд 139,8 млн руб.

Для реализации подпрограммы «Благоустроенный город» потребуется 770 млн руб. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» планируется направить 67 млн руб.