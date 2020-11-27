Краснодар, , 13:56 — REGNUM В Краснодарском крае краевая строительная госкомпания приступила к завершению восьми проблемных домов. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края, заявил 27 ноября в ходе селекторного совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Что касается проблемных домов. Ситуацию по каждому держим на контроле. В 2020 году всего введем 119 объектов. Кроме того, для решения проблем обманутых дольщиков создали региональную строительную компанию. Она уже приступила к завершению восьми домов в Краснодаре», — сказал Вениамин Кондратьев.

Таким образом, добавил глава края, в 2021—2023 годах свои квартиры получат около тысячи обманутых дольщиков. Кроме того, 42 инвестиционно непривлекательных долгостроя завершит федеральный фонд защиты прав дольщиков.

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