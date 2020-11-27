Москва, , 13:46 — REGNUM Выступление главы ЦБ в Госдуме показало, что достижение по последним данным годовой инфляции верхней границы ожидаемого диапазона 3,9−4,2% по итогам года может не стать барьером для возобновления снижения ключевой ставки на заседании 18 декабря. Она может быть снижена на 25 б. п. до 4,00% годовых, этот сценарий становится теперь превалирующим, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Эльвира Набиуллина сделала акцент на том, что мягкая политика останется весь 2021 год и возможно продлится дольше. По всей видимости, регулятор ожидает, что на фоне текущего укрепления рубля краткосрочные инфляционные риски ослабнут и экономике потребуется дополнительная поддержка ввиду ожидаемого спада в IV кв., который может достигнуть 5% в пересчете на годовые темпы.

В сентябре при более благоприятной эпидемиологической ситуации, по оценкам Минэкономразвития, темпы падения замедлились до 3% г/г, в октябре вновь ускорились до 4,7% г/г.

С учетом рисков ослабления платежной дисциплины заемщиков на фоне роста просроченной задолженности декабрьское смягчение политики, если оно произойдет, едва ли отразится снижением ставок по кредитам.

В то же время это позволит кредитным организациям увеличить размер чистой процентной маржи и иметь возможности продолжить поддерживать буферы капитала, о чем также заявила глава ЦБ.

Иными словами, у банков останется возможность кредитовать и бизнес, и население, тем самым создавая предпосылки для выхода из кризиса по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Отдельно Набиуллина упомянула и ситуацию на рынке ипотечного кредитования. Ранее ЦБ планировал с 1 июля повышать коэффициенты риска для ипотечных кредитов исходя из показателя долговой нагрузки (ПДН), но пандемия заставила отложить эту инициативу в дальний ящик.

В случае реализации рисков формирования «пузыря» к концу срока действия программы льготной ипотеки вполне возможно регулятор вернется к этим планам, что приведет к снижению системных рисков.

Сейчас ипотека — ключевой драйвер в кредитовании. Из-за негибкости предложения на рынке жилья, отраслевые эксперты считают, что возникший рост цен нейтрализовал выгоду от льготной ипотеки под 6,5% годовых.

На это обратили внимание и власти. Отсутствие наращивания ввода в действие новых квадратных метров может сократить доступность жилья, хотя программа создавалась для ее повышения.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты раскритиковали позицию главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной относительно льготного ипотечного кредитования. По ее словам, льготную ипотеку не нужно сохранять на длительный период.

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