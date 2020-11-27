Бишкек, , 13:39 — REGNUM Из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции в Киргизии произошло значительное снижение числа авиарейсов, что привело к снижению на 61,3% пассажиропотока местных аэропортов.

Закрытие международного авиасообщения привело к существенному снижению числа рейсов на международных авиалиниях — до 7 834 вылетов, то есть на 49,6% меньше, а по внутренним направлениям — до 3 883 вылетов, то есть на 48,8% меньше.

В январе — сентябре 2020 года пассажиропоток составил лишь 1 049 667 человек, в то время как за аналогичный период 2019 года достигал 2 714 706 человек.

По итогам девяти месяцев количество зарубежных пассажиров сократилось на 67,1% — до 608 380 человек против 1 846 840 в прошлом году. Внутренний пассажиропоток снизился на 49,2% — до 441 287 человек против 867 866 человек в минувшем году.

Причиной тому послужило то, что с марта текущего года в республике полностью прекратилось регулярное внутреннее и международное пассажирское авиасообщение. Исключение составили грузовые и чартерные авиарейсы, связанные с доставкой гуманитарных грузов и эвакуацией граждан.