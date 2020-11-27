Белград, , 13:45 — REGNUM Министр финансов Сербии Синиша Мали и министр внешней торговли и продвижения экономического сотрудничества Франции Фрэнк Ристер в присутствии президента Сербии Александра Вучича 27 ноября подписали соглашение на сумму более полумиллиарда евро, подтверждающее интерес Парижа к поддержке стратегических проектов в Сербии. По словам министра финансов, большая часть средств будет выделена на строительство метро. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вучич отметил, что соглашение о сотрудничестве с Францией — очень важно для Сербии и её дальнейшего развития, и выразил большую благодарность Ристеру за то, что он посетил Сербию в разгар пандемии.

«Вам всегда рады в Сербии», — сказал президент гостю из Франции.

Вучич отметил, что соглашение является крайне значимым поскольку оно способствует модернизации белградской электросети. Он добавил, что Сербии предстоит проделать большую работу по строительству белградского метро до конца 2021 года на первой линии Макиш — Мириево.