Тбилиси, , 13:38 — REGNUM Правительство Грузии, решив ограничить работу ресторанов и кафе в рамках профилактики пандемии, поступает «несправедливо». Так оценил объявленные с 28 ноября карантинные меры экономический эксперт Акакий Цомая в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

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»Это — несправедливый подход, почему мы закрываем точки общественного питания? Понятно, что прекращение работы общественного транспорта может повлиять на скорость распространения вируса и значительно снизить его, но я сомневаюсь, что прекращение работы точек питания и ресторанов каким-либо образом снизит скорость распространения вируса», — заявил Цомая.

По его мнению, ограничения, которые собираются ввести для ресторанов и кафе, отрицательно скажутся на экономике страны. Эксперт также обвинил правительство в том, что система здравоохранения в Грузии «дала сбой».

«Управление означает, что больницы принимают именно тех людей, которые нуждаются в госпитализации. Этим процессом нужно было должным образом управлять, и для этого у правительства было время, которое оно не использовало», — отметил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточаются ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта, кроме такси будет запрещена. Также придется закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос.

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