Тюмень, , 13:24 — REGNUM Льготная ипотека, введённая в апреле 2020 года в России, позволила поддержать покупательский спрос и обеспечить нормальное функционирование строительной отрасли в период пандемии. Однако негативно отразилась на стоимости «квадрата» первичного жилья, отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

За счёт введения льготной ипотеки в апреле выросла доступность приобретения жилья на первичном рынке с привлечением заёмных средств, сообщает со ссылкой на аналитиков компании пресс-служба «Этажей». По сравнению с существовавшей в марте ипотекой под 9,3% годовых, льготная ипотека под 5,99% при первоначальном взносе 15% и сроке кредитования 10 лет, сократила итоговую стоимость кредита на квартиры в новостройках на 12,12%. Однако рост средней стоимости квадратного метра в новостройках постепенно сводит полученную экономию к минимуму.

Аналитики «Этажей» отмечают, что средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке недвижимости в России с марта по ноябрь 2020 года выросла на 10,18% с 66 336 рублей до 73 086 рублей. Итоговая стоимость кредита в ноябре при тех же условиях стала лишь на 3,18% ниже, чем в марте 2020 года. Однако, чем больше планируемый срок выплаты кредита, тем выгоднее существующие сейчас ставки.

«Сейчас рынок постепенно стабилизируется и растёт доля продаж вторичного жилья. Мы все больше отмечаем, что потенциальные покупатели недвижимости переориентировались на рынок вторичного жилья, где за этот же период цены выросли меньше — на 8,61%, что частично компенсирует более высокие ипотечные ставки на готовое жильё.

По нашим расчетам, дальнейший рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке на уровне 3,6 процента и более для заёмщиков, которые берут ипотеку на 10 лет, сведут выгоду от низких ставок к нулю», — отмечает директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Эксперт одновременно отмечает очевидные плюсы льготной ипотеки.