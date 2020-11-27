Москва, , 13:20 — REGNUM Российская букмекерская отрасль стоит на пороге принципиально новых изменений, уверены эксперты. Реформированием индустрии одновременно решили заняться и в правительстве РФ, и Государственной думе. По мнению специалистов, законодательная инициатива Минфина направлена на реальную поддержку российского спорта, тогда как некоторые предлагаемые депутатами поправки в законодательство напротив — могут нанести тяжелый урон и уменьшить сумму отчислений в поддержку спортсменов.

В конце октября Министерство финансов России сообщило о начале разработки законопроекта об увеличении целевых отчислений букмекерских компаний (БК) в два раза — до 10% от валового игрового дохода (GGR). В правительстве предлагают установить планку: не менее 30 миллионов рублей отчислений от каждой букмекерской компании в квартал.

Напомним, что целевые отчисления для игроков рынка азартных игр ввели в 2017 году. Сейчас они составляют 5%. Каждый букмекер обязан отчислять не менее 15 миллионов рублей за квартал. Ежегодно вместе с ростом доходов букмекеров увеличивались и отчисления на поддержку спорта. В 2018 году выручка пяти крупнейших БК выросла до 110 миллиардов рублей, гласят данные «СПАРК-Интерфакс». За 2019 год один из основных участников рынка — «Лига Ставок» — перечислил на развитие спорта более миллиарда рублей.

Все эти деньги сейчас получают спортивные федерации, которые, в свою очередь, направляют 80% на развитие профессионального спорта, а оставшиеся 20% — детско-юношеского.

Глава Минфина Антон Силуанов на недавнем заседании Совета по спорту при президенте России предложил увеличить взимаемые с игроков рынка отчисления минимум в два раза. Кроме того, в правительстве намерены направить целевые отчисления от букмекеров в федеральный бюджет. В прошлом году отрасль получила прибыль в 30 миллиардов рублей, из них на целевые отчисления пошло 1,2 миллиарда, еще 770 миллионов — налоги, уточнил министр.

Глава государства согласился с предложениями ведомства. До 1 марта следующего года соответствующие поручения должны быть исполнены.

Но свой вклад в регулирование букмекерской отрасли намерены внести и парламентарии. 19 ноября в Госдуму внесли инициативу с поправками в профильное законодательство. Эксперты при этом подчеркивают, что часть предложений парламентариев идёт вразрез с законопроектом Минфина и предполагает существенные послабления для отрасли.

Суть депутатского законопроекта заключается в создании так называемого Единого регулятора азартных игр. Новый орган возьмет под контроль деятельность букмекерских компаний и тотализаторов. Соавтором законопроекта стал депутат от «Единой России» Игорь Станкевич. Со слов парламентария, поправки направлены на то, чтобы сделать отрасль более прозрачной и увеличить финансирование спорта. Депутаты предложили отчислять в федеральный бюджет 1% дохода от приема ставок в букмекерских компаниях.

Но вместо роста отчислений от букмекеров депутатская реформа отрасли может привести к обратному результату — уменьшению поступлений, предупреждают эксперты. Как отмечалось в публикации «Российской газеты», «авторы законопроекта не очень хорошо знакомы с ситуацией на рынке. Они предлагают инструменты, которые давно существуют в саморегулируемых организациях и доказали свою эффективность. Более того, предлагаемая форма может сыграть на руку нелегальному сектору, поскольку, скорее всего, мы увидим исход легальных ставок в теневой сегмент».

На положении отечественного спорта это скажется самым негативным образом. В то же время Госдума приняла проект закона о федеральном бюджете на следующие три года. И если в 2021 году расходы на спорт вырастут на 3,2%, то в 2022-м сократятся на 1,3%. Пандемический кризис внес коррективы в распределение бюджетных средств.

Таким образом, заключают специалисты, бюджетная подпитка постепенно уменьшается, а затеянная депутатами реформа букмекерской отрасли и вовсе грозит пустить отечественный спорт по миру с протянутой рукой.