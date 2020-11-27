Москва, , 13:12 — REGNUM Цена нефти Brent после штурма высоты $49 за баррель, отступает вниз в конце недели. Этому способствуют технические факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«В частности, очень резкий рост котировок в предыдущие дни — с $35,70 в начале ноября, сниженный объём торгов из-за праздников в США, закрытие сделок перед выходными и пр.

Кроме того, перед встречей министров стран ОПЕК+ 30 ноября — 1 декабря Иран высказывает недовольство намечаемым продлением срока перед увеличением добычи.

Накануне этого заседания игроки предпочитают занять выжидательную позицию. Успокоению рынка способствует и то, что в пятницу не предполагается выход важной статистики и иные события, способные повлиять существенно на рынок.

С другой стороны, значимо снизить цену не даёт продолжающееся ослабление доллара и сохраняющийся оптимизм из-за готовности вакцин от коронавируса.

В связи с данными обстоятельствами в течение дня 27 ноября наиболее вероятно сдержанное движение котировок в диапазоне $47,30−48,20 за баррель», — считает эксперт.

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