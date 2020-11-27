Париж, , 13:19 — REGNUM Французская компания Renault планирует переделать своё предприятие во Флене в центр переработки и исследований. Об этом сообщается на канале Groupe Renault в YouTube.

Проект получил название «RE-FACTORY». Целью переориентации направления деятельности предприятия является проводимая компанией политика по снижению загрязнения атмосферы СО2.

«Климатический кризис и ожидания наших клиентов побудили Groupe Renault ориентировать свою стратегию на сильные амбиции в отношении качества и долговечности своей продукции, а также сокращения выбросов углерода. Groupe Renault убеждена, что экономика замкнутого цикла имеет чрезвычайно мощный потенциал роста. С RE-FACTORY стремление Группы — быть на шаг впереди конкурентов», — говорится в сообщении компании.

На данный момент завод во Флине производит автомобиль Renault Zoe, выпуск которого будет осуществляться до 2024 года. К этому времени специалисты компании планируют завершить «перепрофилирование» завода.

Отмечается, что на новом предприятии будут трудиться более трёх тысяч человек.

Ранее компания Renault представила новый концепт-кар электрокара с более спортивным экстерьером под названием Megane eVision. Авто оснащено большими колёсами в стиле внедорожника, однако имеет более компактные габариты.

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