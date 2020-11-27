Москва, , 13:08 — REGNUM С одной стороны, текущее укрепление рубля связано с новостями о прогрессе в эффективности вакцин и оживлении нефтяного сектора. С другой стороны, наблюдается ослабление доллара к корзине мировых валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Это происходит на фоне новостей по вакцине, а также неоднородных экономических данных, в которых квартальный ВВП оказался хуже прогноза, заявки на пособия по безработице (778 тыс.) превысили ожидания (730 тыс.), но есть оптимизм по рынку нового жилья.

Это сигнал настороженности, но планомерного продолжения восстановления экономики США. Инвестиционные банки небезосновательно ожидают снижения доллара на 10%-20% в 2021 году. В Белом доме призывают законодателей согласовать новый стимулирующий пакет, что является проинфляционным антидолларовым фактором.

Однако в декабре для рубля могут проявиться новые риск-факторы и поводы для волатильности. По мере продвижения избранного кандидата в президенты США Джо Байдена к формальному занятию поста, могут всплыть детали его планов по ужесточению антироссийской риторики.

На это намекает также назначение на пост госсекретаря Энтони Блинкена, сторонника антироссийских санкций и усиленной изоляции РФ.

Также на следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, в котором текущий рост цен на нефть усиливает позиции стран, выступающих за наращивание добычи. Это поводы для ожидания турбулентности на нефтяном рынке в ближайшее время и дополнительного давления на рубль.

Таким образом, дополняя вышеуказанные факторы технической биржевой картиной, есть все основания до конца года ожидать курс рубля в диапазоне 73−78 за доллар, оптимистичный сценарий которого вероятен в случае позитива в обсуждениях ОПЕК и отсутствия выпадов Байдена в сторону РФ. По евро предполагаемый коридор составит 87−93 рублей», — считает эксперт.

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