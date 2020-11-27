Омск, , 13:08 — REGNUM Парламентарии Омской области в ходе состоявшейся накануне, 26 ноября, сессии законодательного собрания региона, приняли проект закона, согласно которому стоимость фиксированного авансового платежа по патенту на работу для иностранных граждан в 2021 году составит 3890 рублей в месяц. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Как пояснила министр экономики Омской области Анна Негодуйко, с 2014 года иностранными гражданами, прибывшими в Россию в порядке, не требующем получения визы, для осуществления трудовой деятельности по найму у физических и юридических лиц, уплата НДФЛ осуществляется на основании патента. Патент на работу требуется гражданам Украины, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

При этом ожидаемые доходы областного бюджета в 2021 году оцениваются в 90 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края после принятия федерального закона по совершенствованию патентной системы налогообложения решили не отставать в вопросах совершенствования регионального законодательства и анонсировали окончание работы над аналогичным краевым законопроектом. Пока получилось не очень.

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