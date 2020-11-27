Москва, , 13:01 — REGNUM Международная консалтинговая компания KPMG по заказу ПАО «Транснефть» подготовила краткий обзор ключевых показателей его деятельности и сопоставимых зарубежных компаний за 2018−2019 гг.

С учетом фактической доступности и сопоставимости собранных данных в итоговый периметр исследования были включены 62 зарубежные компании: 44 компании из США и Канады, 11 европейских компаний и 7 компаний, представляющих Южную Америку, Африку, АТР. Базовый состав показателей для целей исследования включал более 30 различных индикаторов.

Исследование подтвердило отсутствие среди зарубежных трубопроводных компаний аналогов ПАО «Транснефть», сопоставимых по масштабам трубопроводной деятельности с точки зрения ключевых производственных показателей (грузооборот, объем транспортировки, плечо транспортировки, протяженность трубопроводов, выручка от транспортировки).

Грузооборот и транспортировка

Нефть

Эксперты отмечают, что ПАО «Транснефть» показывает стабильно высокие результаты по показателю объема транспортировки нефти — 480 и 485 млн т в 2018 и 2019 гг. соответственно (при значении медианы в 81 млн т). В 2018 г. грузооборот по нефти составил 1 217 397 млн ткм, а в 2019 г. — 1 247 584 млн ткм. Объем транспортировки нефти ПАО «Транснефть» превышает показатели всех сравниваемых компаний. Такое отличие эксперты объясняют не только масштабом сети магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» (по состоянию на 2019 г. — 51,1 тыс. км, что превышало медианное значение в 5,2 раза), но и значительно большим плечом транспортировки (по состоянию на 2019 г — 2 572 км, что превышало медианное значение в 3,3 раза).

В 2018—2019 гг. выручка от оказания услуг по транспортировке нефти ПАО «Транснефть» значительно превышала выручку других компаний в выборке. В минувшем году она составила 10 866 млн долл. США (1 066 млн долл. США — медианное значение). Аналитики объяснят это наибольшей величиной объема грузооборота. Кроме того, на данное сравнение влияют обменный курс пары российский рубль/долл. США и уровень тарифов на услуги по транспортировке в базовых валютах. Нефтепродукты

Транспорт нефтепродуктов для компании более конкурентный вид деятельности, поскольку большинство перевозок нефтепродуктов в России осуществляется другими видами транспорта (ж/д, авто). ПАО «Транснефть» показало близкие к средним по итоговой выборке результаты — 38 млн т в 2019 г. при медиане равной 48 млн т.

При этом по величине грузооборота нефтепродуктов ПАО «Транснефть» также является одной из крупнейших компаний в мире, превышая показатель большинство зарубежных аналогов. В 2019 г. — 49 800 млн ткм (что больше медианы — 9 055 млн ткм — почти в 5,5 раза).

Протяженность нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть» в 2019 г. почти в 2 раза превышало медианное значение и составляло 9,1 тыс. км. По этому показателю ПАО «Транснефть» занимает первое место, однако разница с крупнейшими зарубежными компаниями уже не так существенна.

По транспортировке нефтепродуктов выручка ПАО «Транснефть» в 2019 г. также превышала выручку большинства других компаний в выборке и составила 1 055 млн долл. США, что почти в 2 раза выше медианного значения (633 млн долл. США).

Тарифы на транспортировку

Средневзвешенный тариф ПАО «Транснефть», рассчитанный на 100 ткм грузооборота нефти по-прежнему остается одним из самых низких среди компаний, ведущих трубопроводную транспортировку нефти. В 2018—2019 гг. тарифы были более чем в 2 раза ниже медианного значения для сопоставимых компаний (в 2019 г. — 0,87 долл. США/100ткм против медианы 2,13 долл. США/100ткм).

Сравнение средневзвешенных тарифов ПАО «Транснефть», рассчитанных на 100 ткм грузооборота нефтепродуктов, в целом показало аналогичную ситуацию в 2018—2019 гг., что и в случае с тарифом на нефть. Значение тарифа на 100 ткм транспортировки нефтепродуктов в 2019 г. более чем на 32,9%ниже медианного значения среди зарубежных компаний (2,12 долл. США/100 ткм против медианы 3,16 долл. США/100 ткм). Операционные расходы на транспортировку

Как отмечает KPMG, величина удельных операционных расходов ПАО «Транснефть» на транспортировку нефти в 2019 г. была в 3,2 раза ниже медианного значения среди зарубежных компаний (0,31 долл. США/100 ткм против медианы 1,01 долл. США/100 ткм).

Величина удельных операционных расходов на 100 ткм грузооборота нефтепродуктов у ПАО «Транснефть» в 2019 г. в 2 раза ниже медианного значения среди зарубежных компаний (0,81 долл. США/100 ткм против медианы 1,61 долл. США/100 ткм).

Энергоэффективность, безопасность, экология

По данным KPMG, одной из ключевых статей операционных расходов для всех трубопроводных компаний являются расходы на электроэнергию, что требует от них уделять большое внимание энергоэффективности. Подавляющее большинство зарубежных компаний в явном виде не раскрывают информацию о количестве потребленной электроэнергии, отмечается в отчете.

В 2019 г. уровень удельного потребления электроэнергии при транспортировке нефти для ПАО «Транснефть» был ниже медианного значения на 25,4% (11,90 кВт*ч/1000 ткм в 2019 г. против 15,96).

Значение удельной аварийности при транспортировке по магистральным трубопроводам ПАО «Транснефть» в 2019 г. в 17 раз ниже медианного значения среди сопоставимых компаний (0,06 против 1,05). В 2019 г. по отношению к 2018 г. по данному показателю значение осталось на стабильно низком уровне.

Проведенный анализ показал, что значение коэффициента износа основных фондов ПАО «Транснефть» в 2019 г. (41%) находилось приблизительно на уровне медианного значения (46%). Судя по небольшому росту показателя износа, российская компания направляет необходимый объем средств на реконструкцию и модернизацию, а также новое строительство, указывают эксперты.

В 2019 г. показатель удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов дляПАО «Транснефть» продолжил снижаться — на 6,9% (в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снижение составило 1,9%).

НИОКР и производительность труда

В 2019 г. производительность труда ПАО «Транснефть» в натуральном выражении выше медианного значения более чем в 2 раза (17,6 млн ткм/ чел. против медианы 7,6 млн ткм/ чел.). При этом в 2019 г. по отношению к 2018 г. показатель в натуральном выражении повысился на 1,7%.

В 2019 г. показатель доли расходов на НИОКР к выручке ПАО «Транснефть» был равен 1,41%, что выше медианы (0,28%) более, чем в 5 раз, и является самым высоким среди всех компаний. Максимальный показатель в 2018 г. был также зафиксирован у ПАО «Транснефть» и составил 1,41%.

Отношение общего долга к EBITDA

Показатель отношения общего долга к EBITDA у ПАО «Транснефть» в 2018—2019 гг. находился на стабильном уровне, незначительно снизившись в минувшем году — до 1,31, что ниже медианного значения в 2,6 раза. Ряд сравнимых компаний демонстрируют значения показателя, превышающие медиану в 1,5−3 раза.

Справочно. При проведении обзора показателей деятельности были рассмотрены различные типы организаций, осуществляющие трубопроводную транспортировку нефти и нефтепродуктов, в том числе:

— независимые операторы магистральных трубопроводов (нефть, нефтепродукты);

— трубопроводные дочерние организации вертикально-интегрированных нефтегазовых холдингов;

— материнские компании трубопроводных и транспортных холдингов, а также вертикально-интегрированных холдингов.

Все стоимостные значения показателей рассматриваемых компаний представлены в долларах США. Для компаний, представляющих отчетность в валютах, отличных от доллара США, производился пересчет значений стоимостных показателей в доллары США в соответствии со среднегодовыми курсами валют либо курсами валют по состоянию на конец 2018 и 2019 гг.