Москва, , 12:58 — REGNUM В Москве утвержден перечень нежилой недвижимости налогооблагаемой от кадастровой стоимости на 2021 год, сообщил 27 ноября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в список вошли 37 тыс. объектов, их общая площадь — 97,3 млн кв. метров.

Перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости в Москве начался с 2014 года.

«За шесть лет поступления в столичный бюджет от уплаты налога на имущество от кадастровой стоимости выросли в 1,5 раза — с 94 млрд рублей до 141 млрд рублей в 2019 году, рост поступлений составил 47 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

При этом для объектов, которые используются под производственные нужды или имеют социальное значение, предусмотрены льготы.