Москва, , 12:58 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявляет распродажу авиабилетов по России. Акция «Улётные дни» пройдет с 27 по 29 ноября 2020 года, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Читайте также: Назначен генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот»

В акции участвуют тарифы экономкласса с багажом (Оптимум) или без багажа (Лайт), но при этом действуют ограничения. Узнать об условиях акции можно на сайте авиакомпании.

В «Аэрофлоте» пояснили, что полёты необходимо совершить в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года. Количество авиабилетов ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года генеральным директором ПАО «Аэрофлот» избран Михаил Полубояринов.

Читайте также: Каждый третий авиамаршрут в мире закрылся из-за пандемии