Москва, , 12:51 — REGNUM В третьем квартале 2020 года продажи SUV (кроссоверы и внедорожники) на вторичном рынке России выросли на 40% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Об этом сообщает RG со ссылкой на исследование «Авито Авто».

При этом средняя цена подержанного кроссовера или внедорожника на вторичном автомобильном рынке России выросла в годовом сравнении на 6%, до 670 тыс. рублей.

Первое место по продажам среди автомобилей SUV с пробегом занимают Lada 4×4. Их средняя стоимость составляет 170 тыс. рублей. На втором месте находится Chevrolet Niva со средней ценой 275 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает корейская модель KIA Sportage (808 тыс. рублей).

Также выросла средняя стоимость ликвидных кроссоверов и внедорожников (ликвидность автомобиля — это возможность быстрой продажи по рыночной цене или с минимальными потерями). Так, модель Lada 4×4 за год подорожала на 10%, до 170 тыс. рублей. Цена Chevrolet Niva выросла на 2%, до 275 тыс. рублей. Новая KIA Sportage сейчас реализуется в среднем на 1% дороже, чем годом ранее.

Напомним, за первые три квартала текущего года в РФ было куплено около 500 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 48% от всех продаж легковых машин в стране.

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