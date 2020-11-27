Чебоксары, , 12:34 — REGNUM Чебоксары попали в список субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год. Пассажиры смогут улететь по четырём направлениям. Соответствующий перечень утверждён Росавиацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Всего в России в 2021 году будут субсидироваться 266 маршрутов, которые выполняет 21 авиакомпания. В список субсидируемых межрегиональных пассажирских авиамаршрутов включены рейсы до Чебоксар. Дважды в неделю будут выполняться рейсы в Екатеринбург, еженедельно — в Краснодар, Минеральные Воды и Новый Уренгой.

Софинансирование со стороны Чувашии установлено в трёх вариантах: на маршрутах до Краснодара и Минеральных Вод — 61%, до Екатеринбурга — 60,1%, в Новый Уренгой — 25%.

«Авиакомпания «ИрАэро» готова осуществлять рейсы в течение всего следующего года в Краснодар, Минеральные воды и Новый Уренгой. Авиакомпания «Руслайн» планирует приступить к полетам в Екатеринбург в летнем сезоне. Окончательное решение о начале полетов по программе принимает авиакомпания», — говорится в сообщении на сайте аэропорта Чебоксар.

Всего в 2021 году на реализацию программы субсидирования пассажирских авиаперевозок из федерального бюджета выделено более 7,7 млрд рублей. В Росавиации отмечают, что поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность осуществлять региональные перевозки по 580 субсидируемым маршрутам на общую сумму 35,4 млрд рублей.