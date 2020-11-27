Москва, , 12:34 — REGNUM В топ-20 мирового рейтинга привлекательности для проживания экспатов Expat Insider впервые вошла Москва. Об этом 27 ноября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что за год Москва поднялась в рейтинге с 54 на 17 место. Столица России обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих.

Ефимов отметил, что рейтинг составляется на основе данных опроса сообщества экспатов. Лидирующие строчки занимают Валенсия, Аликанте и Лиссабон, а соседями Москвы в списке оказались Люксембург, Хошимин, Доха и Вена.

«Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний. Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняется низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период», — сказал Ефимов.