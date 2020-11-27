Москва, , 12:33 — REGNUM В России фондовый рынок становится одной из альтернатив депозитным вкладам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Депозиты в последнее время становились все менее выгодными и все активнее теряли свою популярность среди населения. Депозитные счета сейчас позволяют хранить деньги в банках, но при этом сами накопления не зарабатывают, так как низкие проценты не всегда покрывают даже годовую инфляцию, — сказала она. — Именно по этой причине многие в этом году сняли свои накопления и вложили их в недвижимость, движимое имущество, а также начали инвестировать. Весной этого года на Московской бирже был пик по притоку новых неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также по объему торгов».

Как подчеркнула эксперт, депозиты напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ. Если она будет расти, то и процент по депозитам станет более привлекательным.

«Пока она остается на уровне 4,24%, соответственно, невысокой оказывается и ставка по депозитам. Поэтому население ищет альтернативные способы инвестиций, фондовый рынок сейчас становится одним из таких вариантов», — подытожила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России частные вложения в биржевые фонды к октябрю 2020 года были втрое больше, чем за весь 2019 год.

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