Душанбе, , 12:32 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании подписали производители лимонов и компании из России и стран Ближнего Востока, сообщили в представительстве продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

В Душанбе прошел бизнес-форум с участием производителей таджикистанских лимонов и делегаций из России, ЕС, ФАО, а также представителей государственных органов Таджикистана.

Участники мероприятия ознакомились с возможностями и перспективами экспорта таджикистанской продукции. В рамках бизнес-форума также прошла выставка продуктов питания.

Глава делегации Евросоюза Мэрилин Йосефсон призвал повысить прозрачность данных о торговле лимонами. Он считает, что анализ потенциальных рынков и цен должен быть доступен для всех.

Представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев заявил, что таджикистанские лимоны могут успешно конкурировать на мировых рынках. Основным производителем лимонов в республике является Хатлонская область.