Москва, , 12:27 — REGNUM Сотрудники скорой медицинской помощи смогут выдавать лекарства от коронавируса пациентам на дому. Об этом 27 ноября заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

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«Принято решение, что выдавать противовирусные препараты также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов. В случае, если человек отказывается от госпитализации или если по состоянию здоровья он не требует госпитализации», — сказала Ракова.

По её мнению, это позволит избежать траты времени на ожидание врача из поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Москве выявили максимальное число новых случаев заражения с начала распространения коронавируса.

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