Нововоронеж, Воронежская область, , 12:22 — REGNUM Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС, ранее отключенный действием автоматики, готовится к включению в сеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и общественных связей НВ АЭС 27 ноября

«На энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС выявлен дефект, в результате которого произошло нарушение в работе одного из элементов электротехнического оборудования, вследствие чего, работой автоматики энергоблок отключен от сети 26 ноября 2020 года. В настоящее время дефект устранён. В ближайшее время ожидается подъем мощности энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС и его включение в единую энергосистему России», — уточнили на станции.

Как сообщало ИА REGNUM, энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС был отключен от сети действием автоматики в 17:10 26 ноября по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре.

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