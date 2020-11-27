Чита, , 12:12 — REGNUM В селе Засопка Читинского района начался строительный и демографический бум: территория поселения растет, увеличилась и рождаемость. Именно поэтому в рамках национального проекта «Демография» компания ООО «Стройком» ведет там строительство двух новых дополнительных корпусов в детском саду «Малышок». Как сообщает сегодня, 27 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, на эти цели в 2020 году из бюджетов всех уровней направлено 21,8 миллиона рублей.

«Ясли рассчитаны на 36 мест для детей в возрасте от 1,5 до трёх лет. Площадь каждого здания 320 квадратных метров», — пояснила заведующая учреждением дополнительного образования Лариса Муратова.

По словам прораба компании Сергея Карякина, работы идут с опережением графика. На сегодняшний день возведены стены, крыша, в ближайшие дни будут установлены стеклопакеты. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году. Общая сумма средств за два года составит порядка 80 миллионов рублей. Еще один миллион рублей запланирован на оборудование ясельных корпусов.

Напомним, в начале сентября 2020 года сообщалось, что в Забайкалье по нацпроекту «Демография» в 2020 году будут введены 25 объектов дошкольного образования на 964 места. В 2021 году к строительству запланировано еще 13 таких учреждений дополнительного образования на 540 мест.

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