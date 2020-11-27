Лондон, , 12:07 — REGNUM Новые правила для того, чтобы предотвратить злоупотребления своим доминирующим положением на рынке для таких крупных технологических компаний, как Google и Facebook, вводит с 2021 года Великобритания. Об этом 27 ноября сообщает британское министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.

«Новый режим конкуренции для технологических гигантов предоставит потребителям больший выбор и контроль над своими данными, а также обеспечит справедливое отношение к бизнесу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новые правила поведения крупных компаний должны будут обеспечить «поступательное развитие индустрии публикации новостей, помогая сбалансировать отношения между издателями и онлайн-платформами».

При этом уточняется, что такие крупные платформы, в том числе финансируемые за счет цифровой рекламы, согласно новым правилам, должны стать «более прозрачными в отношении предоставляемых ими услуг и использования данных потребителей» и предоставлять клиентам технологических компаний «возможности выбора в отношении получения персонализированной рекламы», а также не допускать ограничения на использование ими публикаций конкурирующих платформ.

Кроме этого, отмечается, что введения новых правил и надзора за их исполнением британское ведомство вместе с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) учреждает новое подразделение — Digital Markets Unit, которое начнет работать в апреле 2021 года и сможет «приостанавливать, блокировать и отменять решения технологических гигантов, обязывать их предпринимать определенные действия в соответствии с кодексом поведения и подвергать их финансовым санкциям за несоблюдение правил».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в третьем квартале 2020 года на долю южнокорейской компании Samsung Electronics пришлось 32,6% прибыли, полученной от продажи смартфонов во всём мире.