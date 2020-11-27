Чита, , 11:56 — REGNUM Генеральным директором акционерного общества «ЗабТЭК» назначен Константин Фокин. Как сообщает сегодня, 27 ноября, пресс-служба забайкальского правительства, его кандидатура была предложена советом директоров предприятия.

Судя по настрою, новый начальник энергетиков готов ко всем возможным трудностям в предстоящей работе.

«За мой тридцатилетний опыт трудовой деятельности могу отметить — легкой работы я не искал и не буду. Не скажу, что ситуация в компании безвыходная. Да, однозначно тяжёлая, но поправимая. Пока каких-либо заявлений я делать не буду — лучше потратить это время на изучение документации и работу с коллективом. Вникать придётся в кратчайшие сроки, ведь отопительный сезон никто не отменял», — пояснил Константин Фокин.

Уже в ближайшее время он намерен подготовить подробный план действий по деятельности АО «ЗабТЭК».

Из биографии Константина Фокина известно, что он Фокин родился в 1971 году в городе Торжок Тверской области. В разные годы руководил такими предприятиями как ОАО «Алтайкрайгазсервис», ЗАО «Сибцентролайн» в Новосибирске, АО «Управляющая компания ГК «Газойл», ОАО «Читаоблгаз».

Как уже сообщало ИА REGNUM, акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания» является крупнейшим оператором Забайкальского края в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Территория бизнеса — 49 населенных пунктов региона. На обслуживании компании находится 105 котельных (включая 12 технологических), одна ТЭЦ, 906,35 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Абонентами АО «ЗабТЭК» являются 47 610 физических лиц и 2386 юридических лиц.