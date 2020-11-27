Москва, , 11:55 — REGNUM В России снизилось число компаний, планирующих повысить зарплату с нового года. Если в 2019 году таких компаний было 32%, то в 2020 году — 21%, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Не собираются рассматривать вопрос о повышении или индексации зарплаты сотрудникам 51% руководителей компаний. Повышали в течение последних шести месяцев 16%, от полугода до года назад — 22%.

В основном повышали или намерены увеличить заработок работникам производственные и строительные предприятия, медорганизации, IT-компании и госучреждения. Надеются на прибавку 36% опрошенных.

Опрос проведен 10—25 ноября 2020 года среди 1000 менеджеров по персоналу в 178 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году рассчитывали на увеличение заработной платы 42% работающих жителей России.

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