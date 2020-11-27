Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростов-на-Дону с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Вице-премьеру РФ доложили о реализации нацпроектов в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 ноября.

Вместе с полномочным представителем президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым вице-премьер России провёл совещание с руководителями регионов юга России. В частности, были подняты вопросы выполнения национальных проектов «Безопасные и качественные автодороги», «Жильё и городская среда», а также вопрос восстановления прав обманутых дольщиков.

Так, в Ростовской области с 2016 года с вводом в эксплуатацию 39 долгостроев были восстановлены права свыше 3,2 тыс. жертв строительных пирамид. В период 2020—2022 годов из региональной казны на эту сферу будет направлено почти 1,9 млрд рублей.

Что касается возведения нового жилья, то Ростовская область намерена выполнить уточнённый годовой плановый показатель в объёме 2,3 млн кв. метров.

Общая сумма, направленная на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт 200 дорог в Ростовской области по программе «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году, составит 8,7 млрд рублей. Годовой план выполнен более чем на 90%.

ИА REGNUM сообщало, что о своём намерении посетить Ростовскую область замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в ходе прошедшего в Москве международного форума «Транспорт России-2020».

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