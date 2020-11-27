Москва, , 11:47 — REGNUM От администрации будущего президента США Джозефа Байдена можно не ждать каких-то санкций, сопоставимых по масштабу с теми, которые вводили против России в 2014 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич, рассуждая о том, как на экономике РФ отразится смена главы Белого дома.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Был такой выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер, который в 1940-е годы исследовал вопрос о влиянии экономических санкций. Он пришел к выводу, что на первом этапе эти санкции могут быть эффективными, но в течение двух лет экономика той страны, против которой они введены, подстраивается: находит пусть более дорогие, но доступные источники сырья, менее выгодные, но надежные рынки сбыта, переключается на внутреннее потребление. И с американскими санкциями против РФ произошло то же самое, — сказал Любич. — Самые болезненные санкции, которые были применены против нас, — это 2014 год, ограничение допуска на финансовый рынок и связанные с этим сокращения предложений инвестиций внутри России и возможности для рефинансирования кредитов».

Но, как пояснил эксперт, за годы санкционной войны российская экономика подстроилась.

«Каких-то сопоставимых по масштабу санкций от администрации Байдена лично я не ожидаю. Поэтому объективно этот фактор для роста российской экономики будет нейтральным», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа готовит новые ограничительные меры против нескольких десятков российских организаций.

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